Почти 400 жителей Херсонской области подали документы на получение паспорта РФ

Жители Херсонской области подали 385 пакетов документов для получения российского гражданства за пять дней работы специального центра. Об этом сообщил глава военно-гражданской администрации региона Владимир Сальдо, передает ТАСС.

По его словам, всего за консультациями по вопросу оформления паспорта РФ за это время обратились около двух тысяч человек.

"Количество этих обращений превышает даже мои ожидания", – поделился Сальдо.

По этой причине власти решили на следующей неделе открыть еще четыре центра приема документов, поскольку в настоящее время работает только один.

Сальдо также прокомментировал новый санкционный список Евросоюза, в котором он оказался.

"Это бездумное действие Евросоюза", – заявил он

Глава региона считает, что в ЕС никто даже не знает руководителей Херсонской области, а санкции ввели просто со слов министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы. Сальдо уверен, что подобные действия подрывают авторитет Евросоюза.

Глава Херсонщины также предложил европейским политикам ввести санкции против советника главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексея Арестовича за то, что он "поливает грязью" представителей стран Евросоюза.

Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что ЕС не признает российские паспорта, выданные жителям освобожденных в ходе спецоперации регионов. Замглавы Херсонской области Кирилл Стремоусов на это ответил, что никто не сможет помешать интеграции Херсонской области с Россией.