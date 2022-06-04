Невзирая на ЕС, Херсонская область продолжит интеграцию в Россию

Никто не сможет помешать интеграции Херсонской области в Россию. Об этом заявил замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов, комментируя слова главы европейской дипломатии Жозепа Борреля о том, что ЕС не признает российские паспорта, выданные гражданам Херсонской и Запорожской областей, передает РИА Новости.

"Наш регион станет составной частью Российской Федерации, и этому никому не по силам помешать", – заявил Стремоусов.

Он добавил, что все больше жителей Херсонщины хотят стать гражданами РФ, поэтому выдача паспортов продолжится.

Также Стремоусов от имени местных жителей поблагодарил президента России Владимира Путина за предоставленную возможность "почувствовать себя составной частью одного большого целого".

25 мая Владимир Путин подписал указ, который предусматривает упрощение порядка обращения за получением российского гражданства для жителей освобожденных Херсонской и части Запорожской областей.

Ранее Стремоусов заявлял, что власти Херсонской области намерены обратиться к президенту РФ с просьбой включить регион в состав России. Позже в Кремле прокомментировали эту инициативу, отметив, что свою судьбу должны решать те люди, которые живут на этих территориях, однако для проведения референдумов необходимо обезопасить и наладить мирную жизнь.