В районе Одессы сбит украинский самолет с военным вооружением

Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили украинский военно-транспортный самолет Ан-26 и десять беспилотных летательных аппаратов, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков на брифинге 5 июня.

По его словам, транспортник воздушных сил Украины, перевозивший вооружение и военную технику, был сбит в районе Одессы. Дроны, в числе которых один Bayraktar TB2, российская ПВО уничтожила над территориями республик Донбасса, а также Харьковской и Запорожской областей.

Над населенным пунктом Новогеоргиевка Николаевской области перехвачены две тактические ракеты "Точка-У". А в районах населенных пунктов Сухая Каменка, Долгенькое и Каменка Харьковской области сбиты три украинских снаряда реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Ураган", добавил Конашенков.

Накануне официальный представитель Минобороны РФ сообщил об уничтожении 400 украинских националистов, 20 танков и бронемашин, 4 РСЗО "Град", 9 орудий, 29 автомобилей и военного транспортника с вооружением и боеприпасами.