Минобороны России сообщило о 400 уничтоженных за сутки украинских националистов. Как рассказал в субботу представитель МО РФ генерал-майор Игорь Конашенков, российская авиация всех видов нанесла удары по 54 районам сосредоточения живой силы и военной техники украинской армии.

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Помимо живой силы, продолжил Конашенков, уничтожены 20 танков и бронемашин, 4 РСЗО "Град", 9 орудий и 29 автомобилей.

Под Одессой российской ПВО сбит украинский военный транспортник. На его борту были вооружения и боеприпасы для ВСУ, пишет.