ВС РФ за сутки ликвидировали 550 украинских националистов

В ходе спецоперации на Украине российские войска высокоточными ракетами поразили 18 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ. Также были уничтожены десять огневых позиций украинских артиллеристов и минометчиков. Поражены в том числе шесть батарей РСЗО "Град" на территории Донецкой народной республики.

Также в ДНР уничтожены два склада ракетно-артиллерийского вооружения, а в Харьковской области ликвидировали штаб подразделения нацформирования "Азов".

Российская авиация за сутки поразила 58 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ. В результате авиаударов уничтожены более 200 националистов, две пусковые установки ЗРК "Бук-М1" и "Оса-АКМ", склад боеприпасов, десять танков и других бронированных машин. Также авиация поразила шесть орудий полевой артиллерии, четыре пусковые установки РСЗО и девять спецавтомобилей.

Средства ПВО сбили украинский самолет Су-25 в Харьковской области, а также 15 беспилотников в Николаевской, Харьковской и Херсонской областях, на территории ДНР и ЛНР. Среди сбитых БПЛА – один турецкий "Байрактар ТБ2". Помимо этого, были перехвачены ракета, выпущенная комплексом "Точка-У", и восемь реактивных снарядов РСЗО "Ураган".

Ракетные войска и артиллерия поразили 203 района сосредоточения живой силы и военной техники противника, а также 38 огневых позиций украинской артиллерии. В результате ударов ликвидированы более 350 националистов, поражен пункт управления беспилотниками в Николаевской области, уничтожены восемь танков и других боевых бронемашин, три боевых машины БМ-21 РСЗО "Град", три орудия полевой артиллерии и 11 специальных автомобилей.