За сутки российские войска поразили высокоточными ракетами воздушного базирования поразили 21 район сосредоточения военной техники и живой силы ВСУ. Среди уничтоженных объектов – пункты управления украинских нацистских формирований "Кракен" и "Азов" в районе Харькова.

Российская авиация за минувшие 24 часа поразила 15 районов сосредоточения живой силы и украинской военной техники. Уничтожены склады боеприпасов и топлива ВСУ в Донецкой народной республике.

Всего в результате ударов авиации было ликвидировано 240 националистов, 39 единиц вооружения и военной техники, в том числе зенитный ракетный комплекс "Оса-АКМ". Кроме того, было уничтожено 10 танков и боевых машин пехоты, три установки реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град", семь артиллерийских орудий и минометов. Истребительная авиация сбила один украинский самолет Су-25 в Николаевской области.

Российские средства ПВО уничтожили семь украинских беспилотников в Луганской народной республике, в Харьковской области и ДНР. Ракетные войска и артиллерия поразили 131 пункт управления, 146 артиллерийских и минометных батарей на огневых позициях, а также 579 районов сосредоточения живой силы и военной техники неприятеля.

Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин обозначил ее главную цель: это защита населения Донбасса, которое восемь лет страдало от преступлений киевского режима.