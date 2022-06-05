Какие реформы ждут Казахстан

Казахстан – в процессе масштабной политической трансформации. Комплекс реформ инициировал президент страны Касым-Жомарт Токаев. Чтобы заручится по-настоящему всенародной поддержкой в республике, был проведен первый за четверть века общенациональный референдум. На момент закрытия участков явка составила около 70%.

Реформа, в частности, предполагает уход от суперпрезидентской формы правления. Поправки должны усилить парламент и правительство, а граждане будут больше вовлечены в управление страной.

"Думаем, это будет направлено на демократизацию нашего общества. Мы доверяем новому курсу. Надеемся, что будет действительно новый Казахстан. Ожидание всегда чего-то лучшего. Будем надеяться, что действительность совпадет с нашими ожиданиями", – говорят местные жители.

Среди других важных изменений – полный запрет смертной казни. Земля и ее недра объявляются собственностью народа. Из обновленной Конституции исключается особый статус первого президента Нурсултана Назарбаева. Кстати, сам Елбасы призвал граждан поддержать реформу.

Проголосовал и действующий президент Касым-Жомарт Токаев. Предложенные поправки существенно ограничивают главу государства – первое лицо лишается права состоять в политической партии. А близким родственникам президента запрещается занимать политические должности. Как отметил президент Токаев, власти не допустят повторения трагических событий января.

"Нововведения, за которые сегодня голосует наш народ, предполагают очень большие изменения в жизни нашей страны. Меняется парадигма взаимоотношений между государством и обществом. На передний план выходят права человека", – заявил Токаев.

Общенациональный референдум станет отправной точкой строительства нового Казахстана.