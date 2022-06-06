Небензя не стал слушать Мишеля

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя покинул зал заседаний СБ ООН во время выступления главы Евросовета Шарля Мишеля, который выдвинул в адрес РФ ряд бездоказательных обвинений.

Так, Мишель обвинил РФ в блокировании портов Украины и хищении украинского зерна и вообще возложил на нее всю ответственность за мировой продовольственный кризис.

Первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский отметил "зашкаливающую степень бездоказательности соответствующих обвинений", которые озвучивали западные коллеги в СБ ООН.

"Председатель Евросовета Шарль Мишель… говорил настолько отвязно и грубо, что постпред России покинул зал. Просто поразительно, до чего деградировал Евросоюз и его лидеры", – написал Полянский в Telegram-канале.

Небензя в своем выступлении на заседании Совета Безопасности ООН 6 июня заявил, что "раскручивание" обвинений в адрес российских военных о насилии на Украине стало излюбленным методом Киева и Запада. Однако соблюдение международного гуманитарного права для Вооруженных сил России на Украине является безусловным приоритетом, подчеркнул российский постпред.

Он также предупредил, что РФ оставляет за собой право наносить удары по центрам принятия решений из-за поставок Киеву реактивных систем залпового огня со стороны западных стран.