Новые фантазии украинской пропаганды: сбитый самолет и холера

Украинские пропагандисты разгоняли в СМИ новость о сбитом в небе над Запорожьем российском истребителе Су-25. Но радость их была недолгой. На поверку оказалось, что это ложь. Самолет оказался не Су, а МиГ, и не российский, а украинский. И сбили они его сами по ошибке. Официальный Киев, конечно, никакой информации по этому поводу не предоставил.

Геращенко опять бредит. Поток сознания этого деятеля на этот раз коснулся индивидуальной аптечки наших бойцов. Явно из интернета накачал фотографии бинта и жгута образца 1950-х годов и выдает их за современные комплекты. Стоит ли говорить, что информация лживая. Во-первых, в настоящей аптечке солдата русской армии гораздо больше современных медсредств. Во-вторых, именно на украинских сайтах объявлений можно найти сообщения о продаже жгута, бинтов и перевязочного пакета, которые, вероятно, остались на Украине со времен СССР.

"У медиков большой набор. В индивидуальной аптечке солдат находятся перевязочные средства. Там есть кровоостанавливающие средства, раздражающие средства. Там, безусловно, есть йод, есть антидоты. Есть жгуты кровоостанавливающие, различные таблетки для того, чтобы воду очищать. Еще таблетки от отравления. Русская армия обеспечена намного лучше, чем украинская армия. У наших солдат все есть", – рассказал Виктор Литовкин, военный обозреватель ТАСС.

Циничный фейк от украинской пропаганды – это сообщения об обстрелах Донецка якобы российскими военными. Лживые укроСМИ в который раз держат свою аудиторию за дураков и весьма нагло врут. Мирный Донецк подвергся обстрелам из артиллерии переданной украинцам иностранными государствами. Это легко определить по осколкам от снарядов и траектории прилетов. Но об этом укропропаганда не скажет.

Относительно новая тема украинской пропаганды – закрытие Мариуполя на карантин из-за надвигающейся эпидемии холеры. Знатный врун Петр Андрющенко добавляет: мол, в Ростове-на-Дону даже подготовили инфекционные отделения для российских военных, которые туда могут попасть из-за болезни. Однако вся эта информация – ложь. Во-первых, Мариуполь никто не закрывает. Во-вторых, укроСМИ действуют по принципу слышу звон, да не знаю, где он.