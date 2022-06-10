Для самых доверчивых: очередная порция украинских фальшивок о спецоперации

Служба безопасности Украины не перестает позориться и публикует переговоры якобы российских военных. Теперь легенда состоит в том, что пленных украинских вояк собрались гонять по Мариуполю, чтобы его разминировать. На деле – это очередная запись с украинским акцентом, где у собеседников, помимо прочего, языки заплетаются.

Этот ужастик рассчитан, видимо, на самых доверчивых. Во-первых, метод очищения территории от снарядов с помощью людей кощунственный и не несет никакого практического смысла, это не гарантирует полного разминирования. Во-вторых, на вооружении армии России давно стоят современные системы разминирования. Например, робототехника, которая вообще не предусматривает участие человека, помимо дистанционного управления.

Очередной факт того, что бойцы ВСУ прячутся на территории мирных объектов, представили сами же украинские журналисты. Один из корреспондентов вел репортаж с места разрушенной школы в Артемовске, он же город Бахмут, так его переименовал киевский режим. Журналист не раз отметил, что здание было абсолютно пустое: ни детей, ни учителей внутри не было. На записи видно, что журналист стоит на месте и ничего не демонстрирует. А стоило бы. Ведь рядом с учебным заведением, как сказал корреспондент, находится склад боеприпасов. То есть корреспондент сам же подтвердил, что ВСУ оборудует огневые точки рядом или же на объектах социальной и жилой инфраструктуры.

"Перемоги" разве что на поприще киноискусства демонстрирует украинская пропаганда. Например, тиражируют в пабликах ролик, на котором ВСУ якобы уничтожают российский Су-35. Вот только за героической пафосной музыкой да работающими на камеру солдатами нет никакой конкретики. Видно, как ракета взлетает. Однако куда она летит, непонятно. В общем это очередная постановка.