В украинских школах больше не будут изучать роман Льва Толстого "Война и мир" и другие произведения, воспевающие русские войска. Об этом заявил заместитель министра образования Украины Андрей Витренко в эфире одного из местных телеканалов.

Ранее депутат Народного совета ЛНР Анна Мосина сообщила, что по итогам проверки школ республики, выяснилось, что русская литература преподавалась в них как иностранная, а стихи Александра Пушкина и Михаила Лермонтова изучались в переводе на украинский язык.

Как сообщалось, в апреле сотрудники Росгвардии обнаружили в одной из школ Харьковской области учебники, содержащие пропаганду идей нацизма, которые были созданы на основе методичек НАТО по ведению боев.

В учебниках основной упор делался на утверждение, что Россия – враг, агрессор и оккупант для Украины и стран Запада.