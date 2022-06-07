Тела погибших топ-менеджеров VK доставили в Нарьян-Мар

Вертолет доставил Нарьян-Мар тела погибших при переправе через реку первого заместителя гендиректора VK Владимира Габриеляна и директор по закупкам компании Сергея Мерзлякова. Их сопровождали супруга топ-менеджера VK Елена и Сергей Ольсевич, которым удалось спастись и добраться до людей.

ЧП произошло во второй половине дня 6 июня на реке Большая Бугряница. Туристы более месяца двигались в направлении массы Канин Нос, но потерпели неудачу при переправе через реку, течение которой опрокинуло оба вездехода "Шерп". Елена и Сергей выбрались из своего автомобиля, а вот Владимир Габриелян и Сергей Мерзляков оказались заблокированы в салоне своей машины, которую уносило течением.

В тот день связаться с ними по рации не удалось. Выжившие своим ходом добрались до ближайшего поселка и вызвали помощь, однако к поискам удалось приступить только утром. Спасатели с вертолета обнаружили "Шерпу" в русле реки ниже по течению, в салоне были найдены два тела с признаками переохлаждения.

"Двоих выживших и тела погибших доставили вертолетом в Нарьян-Мар. Пострадавшим оказывается психологическая помощь", – сообщил губернатор НАО Юрий Бездудный.

Причина смерти Габриеляна и Мерзлякова будет названа позже.