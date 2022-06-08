МИД РФ: специальная военная операция продвигается по плану

По завершении переговоров со своим турецким коллегой министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что российская специальная военная операция по демилитаризации Украины продвигается по плану и достигает поставленных задач, передает телеканал "Россия 24" и медиаплатформа "Смотрим".

По словам министра, в ходе переговоров обсуждались вопросы ситуации на Украине, проблемы на границах, угрозы безопасности, созданные внешними игроками, расположенными очень далеко.

Лавров также отметил, что российская делегация ознакомила представителей Турции с ходом специальной военной операции, которая развивается по плану и которая достигает поставленных задач.

Глава российского МИД подчеркнул, что Россия уделяет особое внимание минимизации какого-либо ущерба гражданскому населению.