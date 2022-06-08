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Спецоперация России 12 минут назад

08 июня 2022 12:37

МИД РФ: специальная военная операция продвигается по плану


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По завершении переговоров со своим турецким коллегой министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что российская специальная военная операция по демилитаризации Украины продвигается по плану и достигает поставленных задач, передает телеканал "Россия 24" и медиаплатформа "Смотрим".

По словам министра, в ходе переговоров обсуждались вопросы ситуации на Украине, проблемы на границах, угрозы безопасности, созданные внешними игроками, расположенными очень далеко.

Лавров также отметил, что российская делегация ознакомила представителей Турции с ходом специальной военной операции, которая развивается по плану и которая достигает поставленных задач.

Глава российского МИД подчеркнул, что Россия уделяет особое внимание минимизации какого-либо ущерба гражданскому населению.

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