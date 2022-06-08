Продажи по детскому кешбэку завершатся раньше из-за аншлага

Большая часть путевок в летние лагеря уже выкуплена, поэтому в ночь с 14 на 15 июня их перестанут продавать, сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова.

Она уточнила, что у желающих приобрести для своего ребенка путевку с кешбэком есть еще целая неделя.

Глава ведомства также рассказала, что спрос на отдых в детских лагерях в 2022 году вырос вдвое, если сравнивать с прошлым годом. Поэтом к программе присоединились в полтора раза больше лагерей. Причем речь идет не только о стационарных, но и о палаточных. Все они загружены на 90% добавила Догузова.

Напомним, детский кешбэк может составлять до 50% от стоимости путевки, однако не должен превышать 20 тысяч рублей.