Захарова: Киев продолжает вербовать наемников

К началу июня число иностранных наемников, действующих на стороне Украины, сократилось вдвое, однако ВСУ продолжает вербовку с помощью американских ЧВК.

Об этом заявила в среду на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По данным Минобороны России, за рубежом было рекрутировано более 6,5 тысяч солдат из США, Британии, Израиля, Польши, Канады и Чехии. Есть даже граждане Бразилии и Южной Кореи, отметила дипломат.

Захарова пояснила, что наиболее активно на Украину привлекаются афганские беженцы и "не добитые в Сирии игиловцы" (террористы организации "Исламское государство", запрещена в РФ).

Дипломат продолжила, что никакой речи о санкциях в адрес американских ЧВК нет, как нет заявлений от представителей стран Запада о несоответствии их деятельности международному праву.