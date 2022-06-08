Постпред: США изучают возможность реформы ООН, чтобы ограничить влияние России

Вашингтон для ограничения влияния России в мире из-за событий на Украине изучает возможности реформирования системы ООН, в том числе Совета Безопасности Организации Объединенных Наций. Это на заседании комитета по ассигнованиям Палаты представителей Конгресса подтвердила постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд.

Линда Томас-Гринфилд заявила, что США будут заниматься вопросами реформирования ООН ближайшие годы, а России уже якобы "изолирована в Совете Безопасности ООН".

"Наше послание России – мы не будем относиться к ним по-прежнему после того, что они совершили на Украине", – цитирует Линду Томас-Гринфилд ТАСС.

При этом поспред США в ООН заявила, что не хотела бы оказаться на месте российского представителя в Организации Объединенных Наций. По ее словам, право вето, которым обладает Россия как постоянный член Совета Безопасности, "не защищает от озвучивания антироссийской позиции других стран".

Линда Томас-Гринфилд призвала использовать "непопулярность" России в свете проведения военной спецоперации на Украине для изменения устава ООН.

Русский язык является одним из шести официальных языков ООН, а сама Россия (правопреемница СССР), наряду с США, Францией, Великобританией и Китаем являются странами-основателями организации. С 2011 года членами ООН являются 193 страны.

9 июня 2022 года на пленарном заседании Генассамблеи ООН в Нью-Йорке состоятся выборы пяти непостоянных членов Совбеза. Всего в Совет Безопасности входят 15 стран. Пять стран-основателей являются постоянными членами Совбеза. В 2023 году членами Совбеза ООН останутся Албания, Бразилия, Габон, Гана и ОАЭ.

В 2022 году ситуация с выборами членов Совбеза неконкурентная: на места Азии и Африки претендуют Япония и впервые Мозамбик, на два места Западной Европы – Мальта и впервые Швейцария. Единственный претендент на вакантное место от стран Латинской Америки – Эквадор.