Украинка устроила скандал в берлинском кафе "Россия"

В Берлине гражданка Украины устроила скандал в кафе из-за того, что на вывеске заведения написано "Россия", причем – кириллицей, да еще и в цветах триколора, сообщается на медиаплатформе "Смотрим".

Сначала женщина попыталась выяснить отношения с хозяйкой заведения. Но узнав, что название кафе менять никто не будет, украинка стала угрожать погромами. Хозяйка объяснила, что это – брендовое название кафе, которое не будет меняться в связи с ситуацией. На что украинка сказала, что у нее нет сил разрушить кафе и она не будет этим заниматься, но найдутся ее соотечественники, которые это сделают.