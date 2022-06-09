09 июня 2022 19:00

Путин: ушедшие из России компании пожалеют об этом

Компании, которые в нынешних условиях "спрыгнули", прекратили работу, пожалеют об этом, заявил Владимир Путин. Так как Россия – это страна огромных возможностей.

"Это все проявления того внутреннего состояния стран, которые не могут принимать суверенных решений", – считает Путин.

Видео встречи российского президента с молодыми предпринимателями опубликовано на медиаплатформе "Смотрим".

Ранее Владимир Путин сообщил, что некоторые страны пытаются оскорбить Россию и назвать ее "страной-бензоколонкой", однако РФ обогнала многих, например, в области обработки больших объемов данных.

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