Лавров: вместо танго Запад танцует брейк-данс

В ходе общения с журналистами глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва по-прежнему открыта к диалогу с Евросоюзом, но вместо "танго вдвоем" страны Запада занимаются брейк-дансом в одиночку, передает телеканал "Россия 24" и медиаплатформа "Смотрим".

Как сообщалось, министр прибыл в Ереван с официальным визитом.

"Мы по-прежнему открыты к диалогу​​​. Но танцевать танго нужно вдвоем, а пока наши западные партнеры занимаются брейк-дансом в одиночку", – сказал Лавров журналистам.

Ранее стало известно, что страны Запада решили выступить единым фронтом против России. В США даже предложили создать некую антироссийскую коалицию.

Лавров также рассказал во время пресс-подхода, что Москва предлагала НАТО сотрудничество от имени ОДКБ, но "натовцы высокомерно отказались". "Но то, что они не могут вершить судьбы Европы, я думаю, уже всем стало ясно", – добавил глава российского внешнеполитического ведомства.

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