Брейк-данс в одиночку или танго вдвоем: Лавров назвал дилемму мира

Запад танцует брейк-данс в одиночку, а санкции Украины в отношении российского руководства, пафосно провозглашенные Зеленским, это из разряда "чем бы дитя не тешилось". Сергей Лавров 10 июня принял участие в саммите глав МИД ОДКБ, где организация документально зафиксировала принцип неделимости безопасности.

Сразу после заседания совета министров иностранных дел Сергей Лавров выходит к журналистам. Интересует в основном ситуация на Украине. Спрашивают и об амбициях Польши, которая не скрывает свой интерес.

– Мы видим, что за разговорами о недопустимости какого-либо диалога с Россией польские коллеги начинают активно осваивать украинскую территорию, – отвечает Сергей Лавров. – И соответствующие решения, которые принимают президент Украины Владимир Зеленский и Верховная рада об особых правах поляков, которые по сути уравниваются с украинцами во всем, кроме права голоса, и недавнее сообщение о том, что Польша уже создает какую-то параллельную систему контроля налоговой службы Украины, – все это говорит о многом, по-моему, достаточно красноречиво.

На этом фоне Киев, вместо того, чтобы заниматься решением реальных проблем, продолжает делать упор на санкции, даже если они ничего не значат. Накануне, например, Зеленский ввел новые ограничения в отношении Путина и Лаврова.

– Я не думаю, что это достойно какого-то конкретного шага с нашей стороны, но чем бы дитя ни тешилось, – продолжает глава российского МИД.

Западная пресса обсуждает тему вынесенного накануне судом ДНР смертного приговора трем иностранным наемникам. Журналистов интересует, станет ли это прецедентом во время суда над сдавшимися в плен неонацистами из батальона "Азов"?

– На данный момент все процессы, о которых вы упомянули, идут на основе законодательства Донецкой Народной Республики, потому что преступления, о которых идет речь, они были совершены на территории ДНР. А все остальное – это уже, наверно, предмет для спекуляций. Я бы не стал внедряться в систему судебной и правоохранительной системы Донецкой Народной Республики, – дипломатично уклонился от любых оценок Лавров.

Из Варшавы звучат заявления, которые свидетельствуют о том, что Польша окончательно отказалась от дипломатического пути урегулирования конфликта. Польский президент Анджей Дуда упрекает лидеров Франции и Германии в том, что они разговаривали с Москвой.

– Я слышал другие оценки из Парижа и Берлина. Канцлер ФРГ Ангела Меркель в свое время и президент Франции Эммануэль Макрон высказывали очень серьезное разочарование действиями евросоюзовских русофобов, которые заблокировали инициативу Франции и Германии о проведении саммита ЕС с президентом РФ Владимиром Путиным, – напомнил Лавров. – Они все-таки разумные политики, они понимают необходимость искать выход из того кризиса, который накапливался годами, прежде всего усугублялся категорическим отказом президента Украины Владимира Зеленского выполнять Минские соглашения. Мы по-прежнему открыты к диалогу, но танцевать танго нужно вдвоем, а пока наши западные партнеры занимаются брейк-дансом в одиночку.

Пока Запад грозит новыми санкциями, Россия укрепляет отношения с дружественными странами. И успешный двухдневный визит в Армению, где прошла встреча глав МИД ОДКБ, этому подтверждение. Министра спросили, должна ли организация стать решающим фактором по обеспечению безопасности во всей Евроатлантике в противовес НАТО. Лавров пояснил: ОДКБ выступает в качестве своего рода балансира тех действий, которые, как правило, не легитимно принимает Североатлантический альянс.

– Без ОДКБ невозможно представить современную архитектуру глобальной и региональной безопасности. Потенциал колоссальный. Важно реагировать на вызовы, – подчеркнул министр иностранных дел России.

На заседании принят документ, где впервые в рамках ОДКБ подтверждается принцип неделимости безопасности. Такой подход разделяет и стратегический партнер России – Китай. Еще один документ предполагает координацию действий в Евроатлантике.