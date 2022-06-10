Россия и Туркмения договорились о стратегическом партнерстве

Президенты России и Туркмении Владимир Путин и Сердар Бердымухамедов по итогам переговоров в Кремле подписали сегодня декларацию об углублении стратегического партнерства между странами. Трансляцию мероприятия вел телеканал "Россия 24" (все видео доступно на медиаплатформе "Смотрим").

Приезд в Москву стал первым официальным зарубежным визитом Сердара Бердымухамедова после вступления в должность президент Туркмении. На досрочных выборах в марте 2022 года за него проголосовали 72,97% избирателей. Ранее страну возглавлял его отец Гурбангулы Бердымухамедов.

В этом году исполняется 30 лет с момента установления дипломатических отношений между РФ и Туркменией. Как отметил в ходе переговоров Владимир Путин, отношения двух стран "не формально, а по сути являются стратегическими". Он назвал состоявшуюся встречу весьма содержательной, отметив "подлинно партнерский и взаимовыгодный характер сотрудничества".