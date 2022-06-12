Белоснежный "Аурус" и микрофоны: подробности визита Бердымухамедова

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов побывал на этой неделе в Москве, где провел переговоры с Владимиром Путиным. В Кремль он приехал на белоснежном "Аурусе" – Туркменистан, где в почете только автомобили белого цвета, официально приобрел эту машину для своего президента, отметил ведущий программы "Москва. Кремль. Путин" Павел Зарубин.

Операторы телевидения Туркменистана запечатлевают каждый шаг и выглядят словно сотрудники спецслужб – у них и наушники, и даже еле заметные микрофоны для связи с коллегами.

Президента Туркменистана президент России принимает в Большом Кремлевском Дворце. Особо важная деталь – это первый зарубежный визит.

Отец Сердара Бердымухамедова – бывший президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов, при нем отношения двух стран получили особый импульс к развитию. Новый президент намерен развивать отношения дальше.

Перед началом заявления для прессы кремлевский и туркменский диктор обменивались впечатлениями – когда и в каких залах, на каких мероприятиях как приходится работать.

Владимир Путин вручил президенту Туркменистана орден Дружбы за большой вклад в укрепление стратегического партнерства между двумя странами. Путин пояснил, что еще на своих прежних должностях Сердар Бердымухаммедов сделал многое для укрепления дружбы двух стран.

С орденом Дружбы на груди президент Туркменистана и вышел из Кремля (помощники на всякий случай предупредили про порог) и отправился на экскурсию в Третьяковскую галерею.