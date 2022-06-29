Путин встретился с Гурбангулы и Сердаром Бердымухамедовыми

Президент России Владимир Путин, прибывший в Ашхабад для участия в шестом Каспийском саммите, встретился с президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым. Два президента кратко беседуют перед участием в заседании глав государств-участников саммита.

Ранее Путин встретился с прежним президентом Туркменистана, спикером верхней палаты парламента страны Гурбангулы Бердымухамедовым. Российский президент поздравил экс-президента Туркмении с юбилеем – 29 июня Гурбангулы Бердымухамедову исполняется 65 лет.

После встречи с Сердаром Бердымухамедовым у Путина запланировано участие в заседаниях Каспийского саммита в узком и расширенном составе. Также сегодня готовятся встречи Путина с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и президентом Ирана Ибрахимом Раиси.