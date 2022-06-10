Мурашко: уровень смертности опустился ниже допандемийного

Смертность в России сократилась. При этом министр российского здравоохранения Михаил Мурашко отметил, что показатели смертности вернулись не просто к допандемийным значениям, но опустились ниже них. Этой новостью Мурашко поделился на торжественном приеме по выборам в Российскую академию наук (РАН).

Министр здравоохранения добавил, что к 2030 году президент России поставил национальные цели развития, среди которых достижение средней продолжительности жизни до 78 лет. Этот вызов, по словам Мурашко, задает вектор развития медицины.

"Вызовы сегодняшнего дня требуют быстрых побед, которые невозможны без прочного научного фундамента и консолидации всех имеющихся в стране компетенций", – отметил министр.

Кроме того, Мурашко добавил, что уровень удовлетворенности населения медицинской помощью в России достиг одного из максимальных показателей. Михаил Мурашко призвал основное внимание уделять тем областям медицины, которые позволят сократить смертность и инвалидность.

Лауреатами Госпремии по науке и технологиям в 2022 году стали разработчики методов по снижению смертности и увеличению продолжительности жизни.

Лауреатом премии в области медицины стали академики РАН Александр Арчаков и Андрей Лисица. Они получили награду за исследование протеома человека – совокупности всех белков клеток. Арчаков и Лисица выделили биомаркеры, сигнализирующие о патологических состояниях. Это дает возможность на ранних стадиях выделить заболевания. Исследования позволили разработать препараты "Фосфоглив" и "Витафосфолип".

Еще одним лауреатом стала группа ученых. Это академики РАН Давид Заридзе, Иван Стилиди и Александр Румянцев. Они исследовали влияние алкоголя, табака на организм человека, сто позволило разработать и внедрить новые технологии профилактики заболеваний для улучшения демографической ситуации в России, сократив смертность от алкоголя.