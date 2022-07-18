18 июля 2022 15:01

Президент: средняя продолжительность жизни к 2030 году должна вырасти до 78 лет

Владимир Путин призвал стремиться к увеличению средней продолжительности жизни россиян до 78 лет. Этот показатель должен быть достигнут к 2030 году, добавил глава государства.

На сегодняшний день граждане РФ живут в среднем более 73 лет.

"По итогам второго квартала этого года смертность, слава богу, снизилась у нас в России до уровня 2019 года – допандемийного года", – заявил президент.

Путин отметил высокий профессионализм и самоотверженность медицинских работников в борьбе с эпидемией коронавируса. Также глава государства призвал скорее запустить программы по борьбе с диабетом и гепатитом С.

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