Президент рассказал о плюсах и минусах высокой ключевой ставки

Инфляция в России пока находится на двузначных отметках, признал глава российского государства Владимир Путин в выступлении на юбилейном XXV Петербургском экономическом форуме. Индексация соцвыплат, пенсий и повышение прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда позволили, по его мнению, защитить наименее обеспеченных граждан. Сыграла свою роль в этом и высокая ключевая ставка.

"Высокие процентные ставки позволили сохранить сбережения людей в российской банковской системе, – пояснил президент России. – Конечно, для представителей бизнеса, понятно, высокая ключевая ставка прижимает экономику. Это понятно. Для граждан все-таки в большинстве случаев это плюс".

Президент отметил, что после повышения ключевой ставки граждане страны вернули в банки под высокий процент большой объем денег. И это главное отличие от стран Евросоюза, в которых кризисные явления ложатся бременем прежде всего на малообеспеченных граждан. Путин отметил, что это главное отличие ситуации в России от стран ЕС, где рост инфляции съедает сбережения и напрямую ведет к снижению реальных доходов населения.

Путин призвал сохранить доступность долгосрочных кредитов в экономике. Президент России отметил, что максимальный размер кредита сохраняется. В Москве и Санкт-Петербурге он сейчас для граждан составляет 12 миллионов рублей, а для других субъектов Федерации – 6 миллионов.

Центробанк снижает размер ключевой ставки. И Путин предложил снизить ставку по программе льготной ипотеки с 9% до 7%. Срок действия программы прежний: до конца текущего года.

Традиционный Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. Прямую трансляцию с заседаний форума ведут телеканал "Россия 24" и медиаплатформа "Смотрим". Выступление Путина на ПМЭФ было перенесено на более поздний срок из-за хакерских атак на систему безопасности.