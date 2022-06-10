Шольц: санкции против России не отменят после окончания боевых действий на Украине

Антироссийские санкции, которые ввел Евросоюз, не снимут после завершения спецоперации, заявил канцлер германии Олаф Шольц на совместной пресс-конференции с главой Сербии Александром Вучичом.

По словам немецкого лидера, главное условие отмены ограничений – Россия должна понять, что не может диктовать условия мира Украине.

"Россия должна вести диалог с Украиной и договориться о соглашении, которым будут гарантированы территориальная целостность и суверенитет Украины", – цитирует Шольца агентство ТАСС.

Напомним, 3 июня ЕС ввел шестой пакет санкций. Он предполагает эмбарго на поставки российской нефти по морю, отключение Сбербанка, Россельхозбанка и Московского кредитного банка от системы SWIFT, кроме того, запрет на вещание в Европе, например, телеканалов "Россия-24" и "ТВ-центр".