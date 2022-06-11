11 июня 2022 04:05

Удары изаильских ВВС разрушили взлетную полосу в аэропоту Дамаска

al-monitor.com

Ракетная атака, которую израильские самолеты осуществили в пяницу днем, вывела из строя важные объекты в аэропорту Дамаска. Об этом сообщает РИА Новости.

Напомним, 10 июня боевые самолеты ВВС Израиля ударили ракетами по трем целям в районе воздушной гавани сирийской столицы, после чего аэропорт прекратил работу. Как выяснилось, израильские ракеты в нескольких местах разрушили взлетно-посадочную полосу, повредили один из терминалов и навигационное освещение.

Возобновить обслуживание рейсов можно будет только после полного восстановления поврежденной инфраструктуры. Над этим уже работают сотрудники Управления гражданской авиации Сирии, но сроки восстановления авиасообщения пока неизвестны.

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