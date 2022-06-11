Дмитрий Рогозин: все факты об НЛО проверяются учеными

Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин дал интервью телеканалу "Россия 24", в котором рассказал о фактах появления неопознанных летающих объектов. За всю историю человечества их набралось великое множество, но на 99,9% это различные атмосферные или иные физические явления, не связанные с теориями инопланетной жизни. "Но мы допускаем, что такого рода явления могли иметь место", – подчеркнул Рогозин.

"Если говорить о конкретных фактах, которые, может быть, за историю человечества на Земле имели место, так называемые НЛО, о чем НАСА говорит, то хочу сказать, что эти исследования велись и ведутся у нас в академии наук в том числе, собираются факты, они проверяются", – считает Дмитрий Рогозин.

Глава Роскосмоса рассказал, что общался со многими летчиками, сталкивавшимися во время полетов с неизвестными явлениями, видел их рисунки, воспроизводившие НЛО.

"Обычно то, о чем мы говорим, появлялось во время первого испытательного полета. Я беседовал с НАСА, там тоже есть сторонники того, что, возможно, мы являемся объектом внешнего наблюдения. Хотелось бы в это верить", – отметил Рогозин.