Братская любовь. В Донбассе празднуют День России

Встречи со слезами на глазах. Отметить День России вместе с жителями Донбасса приехали известные российские певцы и актеры. Подарки детям, поддержка раненым и, конечно, концерты. В каждом зале, на каждой площадке аншлаг.

Ни ярких афиш, ни открытых площадок – небо над Донбассом пока не назвать мирным. Но люди все равно знают о большом российском творческом десанте: в дома культуры, театры и кинотеатры приходят, чтобы увидеть любимых артистов.

Владимир Машков привез в Донбасс фильм "Движение вверх", в котором сыграл главную роль. Его покажут и в Луганске, и в Донецке. Но главное – встреча со зрителями.

"Вопрос, который решается здесь, это вопрос нашей жизни, жизни русского мира. И никак иначе", – заявил актер, режиссер, народный артист России Владимир Машков.

Десять городов обеих республик четыре дня принимают таких долгожданных гостей. На каждой площадке – полный зал.

"Я пожалела, что каждому не взяла букет цветов", – поделилась переживаниями местная жительница.

"Спасибо большое России, спасибо что вы с нами, а мы с вами!" – поддерживают ее земляки.

Впервые за восемь лет около сотни российских артистов одновременно едут в Донбасс. Это во всех смыслах была долгая дорога.

"Люди говорят: "Мы вас ждали восемь лет! Нет, мы вас ждали 30 лет! Только не уходите!", – отметил певец Денис Майданов.

Встреча, которой очень ждали. Быть может, поэтому не День, Дни России здесь отмечают так широко.

"Люди к этому шли много лет, защищая свои интересы. Это дорогого стоит", – убежден заслуженный артист России Григорий Лепс.

И в поселковом ДК, и в Большом зале Драмтеатра эти песни поют только так – стоя. За каждым словом теперь – новые смыслы.

"С чего начинается Родина... И для них это как негласный гимн", – считает народный артист России Сергей Маховиков.

Для самих артистов это не гастроли – особая миссия. У каждого она своя. Помимо концертов, зайти в Дом малютки или в военный госпиталь, где ждут поддержки раненые бойцы.

Александр Маршал, Сергей Маховиков, Дмитрий Певцов – все они приезжают в Донбасс регулярно. И все равно щемит сердце.

"Эта братская любовь чувствуется, люди плачут от радости, это круто", – растроган народный артист России Дмитрий Певцов.

Другие артисты здесь впервые. Но всех принимают с равной теплотой. И долго не отпускают.

"Мне самой всегда хочется плакать, потому что я вижу, как они в нас нуждаются, как они нам благодарны", – призналась певица, заслуженная артистка России Зара.

И даже кажется, что гимн России в Донбассе тоже звучит по-особенному. И будет звучать. В этом сомнений нет.