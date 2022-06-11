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Ситуация на Украине 19 минут назад

11 июня 2022 23:21

Сбежавшего южнокорейского наемника будут судить у него на родине

В МИДе Чехии подтвердили гибель своего гражданина, который поехал на Украину пострелять в русских, но был сам уничтожен, сообщает медиаплатформа "Смотрим".

Тем временем на родину сбежал наемник из Южной Кореи, который воевал на стороне ВСУ, но разочаровался в киевском режиме. Однако наказания не избежит, сообщили в МИД ДНР. Полицейские встретили его прямо у трапа. Суд будет в Южной Корее.

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общество в мире суд наемник Донецкая народная республика/ДНР новости Южная Корея / Республика Корея ВСУ / Вооруженные силы Украины

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