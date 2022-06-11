В МИДе Чехии подтвердили гибель своего гражданина, который поехал на Украину пострелять в русских, но был сам уничтожен, сообщает медиаплатформа "Смотрим".

Тем временем на родину сбежал наемник из Южной Кореи, который воевал на стороне ВСУ, но разочаровался в киевском режиме. Однако наказания не избежит, сообщили в МИД ДНР. Полицейские встретили его прямо у трапа. Суд будет в Южной Корее.

Ранее в народной республике к смертной казни приговорили двух британцев и одного марокканца. У них теперь есть право обжаловать приговор в Верховном суде ДНР или просить о помиловании главу республики.