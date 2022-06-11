Наемник из Южной Кореи разочаровался в идеях ВСУ

Глава МИД Донецкой Народной Республики Наталья Никонорова сообщила, что южнокорейский наемник, воевавший на стороне ВСУ, сбежал на родину. Ранее в СМИ появилась информация, что его осудят в Донецке.

"Не совсем корректно. Суд готовится в самой Южной Корее, потому что он сбежал. Якобы, по сообщениям публичным, он разочаровался в идеях, за которые воюют Вооруженные силы Украины, и вернулся на родину", – сказала Наталья Никонорова в эфире телеканала "Соловьев Live".

Накануне в ДНР осудили двух британских и одного марокканского наемника. Их приговорили к высшей мере – расстрелу. Адвокат осужденных заявил, что будет обжаловать приговор в Верховном суде ДНР.