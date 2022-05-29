Иностранные наемники, находящиеся на Украине и выступающие за киевский режим, столкнулись с нехваткой вооружения. Об этом сообщает The Washington Post, ссылаясь на слова вернувшихся добровольцев.

В статье отмечается, что наемники ожидали увидеть на Украине иную картину. Но им пришлось идти в бой недостаточно оснащенными, вооруженными.

Кроме того, добровольцы, поддерживающие украинских военных, столкнулись с плохой информированностью. В связи с этим бойцам приходилось использовать незащищенную мобильную связь.

Один из наемников заключил, что с самого начала у них не было никаких шансов. Они видели, как погибают их товарищи, потому решили, что больше никогда не вернутся на Украину.

Ранее сообщалось, что к иностранным наемникам, воевавшим на Донбассе, могут применить высшую меру наказания — смертную казнь.