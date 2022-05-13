Британское издание The Telegraph опубликовало интервью с западными наемниками, которые воевали на стороне Киева. Те пожаловались на коррупцию в украинской армии и рассказали о превосходстве российских военных. По информации иностранных СМИ, поток "солдат удачи" сократился, но не иссяк.

Тропы на Украину для наемников, которые тихо, словно тараканы, ползут из Европы проверенными маршрутами, которые зачастую ведут в один конец. Основной перевалочный хаб – в Польше. Сейчас наемники концентрируются в Варшаве и Кракове. Едут к приграничным городам, прямо на Львов. Там они собираются трижды в неделю перед Успенской церковью и регистрируются в городской администрации. После чего доставляются на призывной пункт и зачисляются в иностранный легион. Долго ломать голову над логистикой украинской стороне, видимо, не пришлось.

"У Украины давние связи с внешним сообществом частных военных компаний. Это один из факторов на сером рынке вооружений, и частные военные компании часто этим пользовались. Каналы поставок вооружений часто совпадают с каналами поставок военных экспертов из Украины и на Украину", – отмечает главный научный сотрудник Центра глобальный исследований и международных отношений Института актуальных международных проблем Дипломатической академии МИД России Вадим Козюлин.

Заграничным новобранцам нужно иметь боевой опыт и собственную экипировку. Нельзя общаться с местными, а также с представителями СМИ. Наверняка киевское командование боится, что будут раскрыты факты военных преступлений, а также места базирования гастролеров, которые сейчас вынуждены передвигаться небольшими группами максимум по 10 человек.

"Прежде всего автотранспорт и железнодорожный транспорт. Но упор делают на децентрализованность. Как раньше на Яворском полигоне собирали и толпой везли на линию фронта, а именно – небольшими группами в разные места. Первая вещь – стремление к децентрализации, чтобы не быть уничтоженными одним ударом", – объясняет военный журналист, публицист Андрей Прокаев.

Таким образом, на Украину продолжают прибывать залетные гости. Некоторые из них выполняют, по-видимому, задачи особые. Как этот бразилец Сандро Силва. Он хвастает экипировкой, призывает соотечественников скорее приезжать, рассказывает, что скоро должен отправиться на передовую. В общем, рекламирует службу в рядах иностранного легиона. И на рекламу эту нет-нет, да и реагируют жители Латинской Америки.

"Не скажу, что это поток массированный. Скорее, это "солдаты удачи", которые ищут заработка. В основном это выходцы из бывших военных. В Бразилии на одного полицейского приходится четыре сотрудника частной военной компании. Культура наемничества в Бразилии и в целом в Латинской Америке развита", – отмечает кандидат политических наук, старший научный сотрудник Института Латинской Америки Андрей Пятаков.

А как не реагировать, если заработок предлагают неплохой. Вот данные о зарплатах "Батальона Нормандия", который, по некоторым данным, комплектуют из выходцев северных стран. Речь идет о тысячах долларов. Такие суммы обусловлены большим риском – с начала специальной военной операции только это подразделение потеряло около сотни человек.

"Независимые эксперты оценивают количество наемников в 20 тысяч. Но я полагаю, что скандинавские страны не являются первыми среди поставщиков", – говорит главный научный сотрудник Центра глобальный исследований и международных отношений Института актуальных международных проблем Дипломатической академии МИД России Вадим Козюлин.

Чтобы привлечь новобранцев, вновь приехавшим платят больше. А вот тем, кто стрелян, ставку, судя по всему, оставили прежней. Вопросами рекрутирования занимаются несколько граждан Германии, Канады и Франции.

"Бригада "Нормандия" представляет собой подразделение наемников, которое комплектуется в составе слаженных подразделений. В данном случае это обученные люди с боевым опытом, с четкими инструкциями и управлением. Подчиняются они командованию украинского иностранного легиона", – объясняет военный журналист, публицист Андрей Прокаев.

Приезжают, а потом прячутся в школах, как эти грузинские наемники. Или используют для своих операций терминалы Starlink и благодарят Илона Маска за поставки. Благодарят, а потом бегут вместе с украинцами, которые теряют на ходу боеприпасы, едва заслышав стрельбу.

Судя по всему, поток иностранных наемников, хоть и значительно сократился, но не иссяк. Держится на тех, кто готов рискнуть жизнью, чтобы подзаработать. Как правило, до первого серьезного столкновения с союзными силами. Тот случай, когда риск – совершенно неблагородное дело.

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