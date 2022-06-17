Иностранные наемники, воевавшие в ДНР, приговорены к смертной казни

Оснований для помилования приговоренных к смертной казни в Донецкой народной республике зарубежных наемников на текущий момент нет. Об этом на полях Петербурского международного экономического форума журналистам рассказал глава ДНР Денис Пушилин. Он также уточнил, что власти Великобритании и Марокко, чьи граждане приговорены к высшей мере наказания, к руководству ДНР не обращались.

Судьба иностранных наемников, воевавших на стороне украинских националистических формирований, которым недавно в Донецке был вынесен смертный приговор, пока, видимо, не интересует власти их стран. Речь идет о гражданах Великобритании Эйдене Аслине и Шоне Пиннере, а также о гражданине Марокко Саадуне Брагиме. По словам главы ДНР, ни власти Британии, ни власти Марокко не обращались к нему по вопросам дальнейшей судьбы иностранных наемников.

Все трое имеют право в течение месяца обжаловать приговор Верховного суда ДНР, а также обратиться к главе республики с просьбой о помиловании. Но пока ни то, ни другое иностранные наемники не сделали.

Если наемники не станут обжаловать решение суда или оно останется без изменений, дату исполнения приговора – расстрел – определит министерство юстиции Донецкой народной республики. Стоит также напомнить, что следствие установило, что иностранцы принимали участие за вознаграждение в вооруженной агрессии Украины, направленной на захват власти в ДНР. В суде наемники частично признали вину. В частности, они рассказали, что проходили обучение в целях осуществления террористической деятельности.

Также Эйден Аслин и Шон Пиннер несколько раз пытались достучаться до премьер-министра Джонсона с просьбой принять участие в их дальнейшей судьбе. Однако внятного ответа из офиса премьера так и не последовало, кроме того, что приговор Лондон назвал фиктивным.

"Решительно осуждаю приговор Эйдену Аслину и Шону Пиннеру Они военнопленные. Это фиктивное решение, не имеющее абсолютно никакой легитимности. Я мысленно с их семьями. Мы продолжаем делать все, что можем, для их поддержки", – заявила министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс.

Все – это значит переложить проблему на плечи Киева. Британия поручила украинским властям заниматься вопросом освобождения приговоренных к смертной казни наемников.

Накануне же стало известно о том, что двое бывших американских военнослужащих Александр Друке и Энди Хьюин попали в плен под Харьковом. Они служили добровольцами в регулярном подразделении украинской армии. Если в ходе следствия выяснится, что наемники причастны к военным преступлениям на территориях одной из донбасских республик, их могут передать в Луганск или Донецк, и тогда их может ждать участь британских наемников.