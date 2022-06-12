Киселев: Россия по сравнению с Западом – самая свободная страна

Следующую тему начнем с одной истории. Был у меня немецкий друг и старший коллега, во многом даже учитель Герд Руге. Сравнительно недавно он ушел из жизни, но сделал в Германии яркую карьеру телевизионного журналиста на канале ARD. Обожал Россию, глубоко знал нашу страну, а в конце 50-х годов работал в Москве, возглавляя корпункт. Интернета тогда не было и в помине, на взлете было телевидение. Герд в Германии был очень популярен и даже влиятелен. Во многом именно он своими репортажами из СССР воспитал немцах чувство вины за зверства нацистской Германии на нашей территории.

Его стиль был очень теплым и близким. Даже несколько шамкающее произношение казалось симпатичным. И исправлять его Герд не хотел. "В слишком ясной речи есть что-то учительское", – говорил Герд Руге. Внешняя простота стиля скрывала большую человеческую глубину. Герд и Борис Пастернак были близкими друзьями. Во многом именно Герд Руге открыл для Германии и Европы этого выдающегося поэта и писателя, который в итоге удостоился Нобелевской премии по литературе.

Нобелевская премия обернулась для Пастернака жуткой травлей. На похороны Пастернака в Переделкино Руге не мог не поехать. Это было формальным нарушением, ведь тогда в СССР иностранным корреспондентам нельзя было покидать пределы Москвы. 1960 год. Герда Руге высылают из Советского Союза. Понятно, что за Пастернака.

В нынешних реалиях Герд Руге попал под санкции. Лишь спустя 12 лет ему позволили вернуться корреспондентом в СССР. Я рассказываю эту историю потому, что сейчас именно Запад начал санкционную войну. И вот в шестом санкционном пакете появились имена чистых журналистов – тех, кто не обременен никакими административными должностями. Они даже не руководители СМИ, не главные редакторы и не директора. Они, что называется, живут на свои мысли.

Это колумнисты самого популярного в России информационного ресурса в Сети RIA.RU. Назову лишь три фамилии: Виктория Никифорова, Петр Акопов и Тимофей Сергейцев. Все теперь под санкциями ЕС. Им туда нельзя, как в свое время немцу Герду Руге нельзя было в СССР.

Ранее под санкции ЕС попали такие наши коллеги-журналисты, не руководители СМИ, как Владимир Соловьев, Ольга Скабеева, Евгений Попов, Аркадий Мамонтов, Наиля Аскер-заде, Евгений Поддубный, Александр Коц, Дмитрий Стешин, Ирада Зейналова, Тигран Кеосоян, Антон Красовский и многие другие.

Так за что нынче Европа награждает санкциями? А вот за такое. "Даже неважно, у кого конкретно из этих джентльменов воевали на Восточном фронте отцы и деды. Дело же не в этом. Они попросту продолжают работу своих политических предшественников. Те хотели объединить Европу в Третьем рейхе и колонизировать славян. Для этого они оккупировали нашу страну, пытали и вешали русских, а потом с улыбками фотографировались на фоне трупов. Сегодня потомки европейских фашистов вяжут кровью государства — члены ЕС, втаскивая их в свои новые военные преступления. Руки-то помнят, как говорится", – отмечает Виктория Никифорова.

Виктория Никифорова – талантливый драматург. Ее пьесы ставят в России и за границей, например, в Китае. Но и публицистика сильная. Ее-то как раз и не выдерживают в Европе. Санкции. Да вот за такое.

"На деле десятилетия сотрудничества с Россией позволили Европе выстроить на большинстве своих территорий образцово-показательное народное хозяйство. Высокие технологии и уютные ресторанчики, курорты и авиастроение, гостиницы-бутики и автопром, отреставрированные средневековые замки, шикарные автобаны, музеи и галереи… И вся эта роскошь, весь этот прогресс, вся эта распиаренная цивилизация со своими правозащитниками, трансгендерами и вечными обличениями "немытой России" держались на одном-единственном фундаменте — дешевых энергоресурсах из той же самой России. Ситуация, кстати, примерно как на Украине, только в увеличенном масштабе. Весь этот цирк с конями, свастиками и вышиванками расцвел в свое время только благодаря дешевому российскому газу. Кончился газ — кончилась Украина. Не ждет ли Европу та же судьба?" – задается вопросом Никифорова.

Под европейскими санкциями теперь и колумнист RIA.RU Петр Акопов. Представляете, как их там раздражает такое?

"Если Европа хочет остановить разгром Украины, то нужно не вводить новые санкции (это все равно не поможет), а прямо объявить Киеву, что не будет ни новых поставок оружия, ни кандидатского статуса в ЕС и украинским властям необходимо самим искать путь к миру с Россией. Европа должна признать, и нужно было это сделать еще в 2014-м, что отношения Украины и России не только не являются внутриевропейским делом, они вообще не имеют отношения к Европе, то есть к Евросоюзу. Это чужие для ЕС дела, и лучше не влезать в них, не мутить воду и тем более не рассчитывать нарастить свою зону влияния за счет русских земель", – считает Акопов.

Первым публицистом, заявившим про необходимость денацификации Украины еще в апреле прошлого года, стал Тимофей Сергейцев. Тема, как говорится, "зашла". Судя по персональным санкциям и для Тимофея Сергейцева его мысли для Европы очень опасны: "Денацификация может быть проведена только победителем, что предполагает его безусловный контроль над процессом денацификации и власть, обеспечивающую такой контроль. В этом отношении денацифицируемая страна не может быть суверенна. Денацифицирующее государство Россия не может исходить в отношении денацификации из либерального подхода. Идеология денацификатора не может оспариваться виновной стороной, подвергаемой денацификации".

И далее о том, о чем думают все, о сроках: "Сроки денацификации никак не могут быть менее одного поколения, которое должно родиться, вырасти и достигнуть зрелости в условиях денацификации. Нацификация Украины продолжалась более 30 лет, начиная, как минимум, с 1989 года, когда украинский национализм получил легальные и легитимные формы политического самовыражения и возглавил движение за "независимость", устремившись к нацизму".

Понятно, что публицистика в России – инструмент коллективного осознания проблем и задач, способов укрепить страну и гарантировать будущее. Диапазон мнений у нас в стране огромен. Под санкции попадают те, кто за сильную Россию. Другие тоже есть. И у них тоже – трибуна. Взять хотя бы недавно прошедшую на Красной площади в Москве книжную ярмарку. Народ у нас читающий. И выбор широк. Много отличных книг. А теме Донбасса был посвящен отдельный день.

Но тут, например, и покинувшие Россию Дмитрий Быков и Чулпан Хаматова. А еще лауреат Национальной литературной премии "Большая книга" за 2019 год Олег Лекманов, который теперь говорит о "преступной войне", поэтому ему "трудно дышать". А в жюри премии "Большая книга" у нас до сих пор Александр Роднянский и Ксения Ларина. Оба поливают Россию теперь из-за рубежа. И никаких санкций в отношении них.

Россия по сравнению с Западом – самая свободная страна. Мы живем в конкуренции мнений. А Европа нас в этом смысле тянет назад. Мы это уже проходили, когда за мнения – санкции. Или и того хуже. Так на Западе еще к этому придут.