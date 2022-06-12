ВСУ изобразили Елизавету II с Javelin и трезубцем

В официальном аккаунте вооруженных сил Украины в соцсети Twitter появилось изображение королевы Елизаветы II с противотанковым комплексом Javelin на плече и нашивкой с трезубцем на платье. "Боже благослови королеву, Украину и весь остальной мир", – гласит подпись под рисунком.

Британским пользователям соцсети эксплуатация образа монархини для пропаганды украинской армии не понравилась. Одни посчитали, что это ужасно и неуважительно, вторые посоветовали не втягивать ее "в эту историю".

Ряд комментаторов высказался более категорично.

"Я думаю, вы должны быть прежде всего благодарны британским налогоплательщикам", – отметил читатель.

"И вот так просто Киев потерял поддержку со стороны Ирландии и доброй половины Америки", – заметил второй.

Между тем телеканал Sky News подсчитал, что Елизавета II вышла на второе место в списке самых долгоправящих монархов в истории. На данный момент она уступает чуть меньше двух лет только королю Франции Людовику XIV. Он правил страной 72 года и 110 дней – с 1643 по 1715 год

Елизавета II взошла на престол 6 февраля 1952 года.