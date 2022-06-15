В подмосковных электричках вводят кешбэк

С 15 июня до 15 октября пассажиры пригородных электричек в ряде регионов смогут получить 10-процентный кешбэк за проезд при оплате картами "Мир".

Акция действует в поездах АО "Центральная пригородная пассажирская компания" (ЦППК) в Москве, Подмосковье, а также в Рязанской, Калужской и Владимирской областях.

Чтобы получить возврат средств, билеты должны быть куплены в автоматах или через приложения. При оплате в кассах кешбэк не начисляется.

При стоимости абонемента до 1200 рублей на карту максимально вернется до 20 рублей, при стоимости проезда более 1 200 рублей максимально вернется 100 рублей.