Патрушев: диалог Москвы и Киева прекращен по вине НАТО

В ходе заседания высоких представителей государств БРИКС, курирующих вопросы безопасности, глава Совбеза России Николай Патрушев.

По его словам, деструктивные действия США, Великобритании и других стран НАТО по накачке Киева оружием и поощрению нацистских настроений стали причиной прекращения российско-украинского диалога.

"Российская Федерация заинтересована в достижении политико-дипломатических договоренностей, которые бы позволили прекратить боевые действия​​​. Однако переговоры Москвы и Киева в настоящее время заморожены украинской стороной. Именно деструктивные действия США, Англии и их союзников привели к прекращению российско-украинского диалога", – сообщил Патрушев.

Он отметил, что ранее Россия неоднократно и безрезультатно пыталась предостеречь страны НАТО от накачки Украины вооружениями и поощрения нацизма.