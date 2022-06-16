Эксперт: папа римский уйдет в отставку из-за ситуации на Украине

Папа римский собирается в отставку. Это напрямую связано с ситуацией на Украине. Такое мнение в программе "Вечер с Владимиром Соловьевым" выразил главный редактор немецкого интернет-издания World Economy Александр Сосновский.

Он пояснил, что во время визита президента США Джо Байдена в Польшу планировалось, что папа римский выступит с так называемыми пророчествами Фатимы – он должен был предать Россию анафеме и заявить, что РФ – это страна зла. Это в итоге должно было бы стать сигналом католическому миру.

Сосновский отметил, что папа римский всего этого не сделал, поэтому планируется его замена.

"Теперь вопрос о судьбе папы римского решен. До конца августа он оставит свой престол. Сейчас лихорадочного подбирают нового Папу", – уточнил эксперт.

В свою очередь израильский общественный деятель Яков Кедми подчеркнул, что католическая церковь не только в Европе, а это также вся Латинская Америка, это бывшие испанские и французские колонии.

"Против России идет священная война, крестовый поход", – считает Кедми.

Он считает, что когда на Западе говорят про Россию, то также имеют в виду Русскую православную церковь.

"Это религиозная война. И США всегда использовали религиозный фактор в войне", – заключил Кедми.