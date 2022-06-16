Фейки от имени военных ВСУ выдумал подросток из Канады

В запрещенной в России соцсети был блог, который писал так называемые инсайды от имени военных ВСУ, а на самом деле штудировал российские Telegram-каналы и выдавал новости за свои. А вскрылось это вранье, когда пользователи стали сопоставлять факты. И все описываемые "перемоги" оказались фейковыми. К тому же удалось вычислить местонахождение псевдовоенных – это Канада. А за клавиатурой и монитором сидел обычный юноша, не имеющий к армии и даже Украине никакого отношения.

К слову, инсайдами блога часто пользовались зарубежные СМИ. Впрочем, о достоверности зарубежных инфопомоек давно уже все известно.

Кроме того, укрофейкометы зацепились за одно видео, на котором якобы показано мародерство российских военных. Ну и как полагается, раструбили по всем своим инфопомойкам.

Что же происходит на этом ролике? Военные с белыми повязками идут друг за другом. Оружие на изготовке, явно зачищают помещение. Входят в одну из комнат и срывают со стены карты с расположением военных объектов противника. Бойцы уносят с собой и ноутбук, в котором, очевидно, могла быть ценная информация. На этом вся история и заканчивается. Итого, добычей военных стала оперативная карта местности и расположения ВСУ, а также ноутбук одного из украинских военных. Больше ничего не трогают, остальная техника остается на месте. Если бы продолжение видео показали укроСМИ, то вряд ли бы новость имела хоть какое-то значение для пропагандистских целей.

Еще на Украине висят плакаты, прославляющие так называемого призрака Киева. Этот псевдогерой якобы за сутки сбил шесть российских самолетов. Однако ни подтверждений личности летчика-аса, ни его мнимых побед так и не появилось. И фейковость этого украинского пилота развенчали еще в конце марта. Но Украине на это, судя по всему, все равно.