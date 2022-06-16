Минпромторг: IKEA продает только заводы, а не магазины

Замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов считает, что возвращение IKEA на российский рынок возможно при восстановлении логистики, такие планы у компании есть.

На полях Петербургского международного экономического форума он пояснил, что IKEA продает заводы, а не магазины, поскольку компания имеет планы по возобновлению деятельности в России с учетом появления возможности везти продукцию с заводов в других странах и полностью пополнять коллекции.

По словам Евтухова, у решения IKEA продать заводы есть логическое объяснение, ведь мощности не должны простаивать.

"У них хорошие, высокотехнологичные заводы, и я уверен, что интересантов будет немало", – считает замминистра.

Накануне шведская IKEA объявила о планах сократить масштаб бизнеса в России. В частности, речь идет о продаже четырех российских фабрик.