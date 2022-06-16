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Ситуация на Украине 24 минуты назад

16 июня 2022 17:58

Минобороны РФ: сын Байдена лоббировал украинские биопроекты


Global Look Press

Сын президента США сыграл важную роль в реализации военно-биологической программы на Украине, сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ Игорь Кириллов.

По его словам, Хантер Байден напрямую лоббировал в американских правительственных кругах интересы компаний Metabiota и Black & Veatch, пытаясь добиться финансирования проведения работ с патогенами в лабораториях на Украине. Об этом свидетельствует переписка Хантера Байдена, отметил Игорь Кириллов.

Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ также рассказал, что в подконтрольных Пентагону биолабораториях на Украине испытывали сильные нейромодуляторы. Подопытными были социально незащищенные украинцы.

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общество Россия Украина биологическое оружие США/Америка новости Минобороны РФ Хантер Байден

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