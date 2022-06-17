Евросоюз отложил заботы о собственной экономике ради амбиций Киева

Германия и Франция не будут вести переговоры за спиной Украины и требовать уступок от Киева. Об этом заявил французский президент Эммануэль Макрон, отвечая на вопросы после переговоров с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Во встрече также участвовали лидеры Германии, Италии и Румынии: обещали помочь Киеву оружием и поддержать членство Украины в ЕС.

Утро четверга в Киеве. Канцлер Германии Олаф Шольц, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Италии Марио Драги прибыли в украинскую столицу на специальном поезде. Итальянские издания опубликовали кадры беседы политиков в салоне VIP-вагона. Отделка из ценных пород дерева, плазменный телевизор и улыбки соратников по ЕС. За этим столом не нашлось места для президента Румынии Клауса Йоханниса, хотя он накануне встречался с французским коллегой. Но до Киева ему пришлось добираться самостоятельно.

Иностранных гостей украинцы решили отвезти в Ирпень – город-спутник Киева. Им рассказали о якобы зверствах российской армии и обсудили восстановление населенного пункта. Пригороды Киева – Ирпень и Буча – вообще стали ключевым местом в "экскурсиях", которые устраивают киевские власти. По итогу визита Эммануэль Макрон опубликовал видео разрушенного дома и твит на украинском. Пообещал нацбатам дополнительную финансовую помощь.

"С самого начала Франция и Европа поддерживали Украину, предоставляя военную помощь – много наступательной и оборонительной техники. Благодаря финансовой поддержке мы, как европейцы, начали финансирование восстановления разрушенных городов. Мы уже начали сотрудничать и оказывать поддержку", – заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

Президент Франции подчеркнул – Владимиру Зеленскому рано или поздно придется договариваться с Москвой.

"Когда наступит момент, когда конфликт завершится, Украина должна сама определить модальности переговоров с Россией. Ни Франция, ни ФРГ не будут сами вместо Украины вести переговоры с Россией. Мы будем принимать участие в переговорах, как европейские державы, но никогда не будем вести переговоры от лица Украины", – заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

Перед журналистами выступил и канцлер Германии Олаф Шольц. Он высказался о необходимости оказать Украине в том числе и дополнительную финансовую помощь.

"Вся наша деятельность, помощь, которую нам удается мобилизовать, а также санкции должны способствовать тому, чтобы международная солидарность дала гражданам Украины возможность восстановить свою страну", – заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.

В Киеве европейские политики посетили Мариинский дворец. Это кадры протокольной съемки. Поднятые флаги, Владимир Зеленский жмет руки дорогим гостям из Европы. В том числе и Олафу Шольцу, несмотря на то, что совсем недавно, по мнению немецких СМИ, перешел тонкую грань и показательно нажаловался на политику Берлина в отношении Киева еще во времена Меркель в интервью изданию ZDF.

На камеру украинцы жмут немцам руки, а под шумок ставят ультиматумы. Посол Украины в Берлине Андрей Мельник озвучил очередное требование канцлеру ФРГ. А именно и дальше поставлять Киеву оружие и незамедлительно ускорить процесс вступления в Евросоюз.

"Наши желания заключаются в том, чтобы глава правительства ФРГ без всяких "но" и "если" пообещал, что даст статус кандидата Украины в члены Евросоюза", – отметил посол Украины в Берлине Андрей Мельник.

Напор украинцев усиливается с приближением саммитов ЕС, НАТО и "Большой семерки" в конце июня. Генсек альянса уже пригласил Владимира Зеленского на встречу организации в Мадрид, а Олаф Шольц – встретиться с лидерами "семерки" в Германии. Обещают поговорить о судьбе Киева в Евросоюзе.

В Кремле выразили надежду, что западные политики воспользуются визитом на Украину, чтобы вразумить Зеленского и вернуть его к реальности.

"Хотелось бы надеяться, что лидеры этих трех государств, а также лидер Румынии, который будет там вместе с ними, не будут концентрироваться только на поддержке Украины путем дальнейшего накачивания ее оружием. Это абсолютно бесполезно, это продлит страдания людей, это просто нанесет новый ущерб этой стране. Наоборот, будем надеяться, что они используют контакты для того, чтобы сподвигнуть президента Зеленского к тому, чтобы он реально посмотрел на положение дел", – отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Визиты западных политиков и звезд шоу-бизнеса в Киев и пригороды – Ирпень и Бучу – стали уже своеобразным трендом. Сюда возили председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйнен, главу евродипломатии Жозепа Борреля, в киевском метро выступала группа U2. Теперь пришло время новых высоких гостей из Европы, у которых, правда, дома не все благополучно. У Шольца рейтинг одобрения – 30 процентов, инфляция в стране 0 около 8 процентов за май. Это исторический рекорд с момента объединения ФРГ и ГДР.

У Макрона рейтинг одобрения – 35 процентов, инфляция за май – около 6 процентов, тоже рекорд за 30 с лишним лет.

У их итальянского коллеги получше с поддержкой – 51 процент одобрения, но инфляция – рекордная за 40 лет, почти 7 процентов. Однако заботы об экономике собственных государств временно отложены ради амбиций Киева.