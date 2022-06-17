Добро пожаловать в "Клуб 27": ждут ли Украину в ЕС на самом деле

Еврокомиссия рекомендовала предоставить Украине и Молдавии статус кандидатов в члены ЕС. Решение не окончательное: последнее слово остается за лидерами 27 стран Евросоюза, которые соберутся на саммит через неделю. Насколько возможен консенсус, когда стремление поддержать Украину обходится ЕC все дороже?

Грузия до статуса кандидата на вступление в ЕС еще не доросла, а вот Украина уже процентов на 70 вполне себе европейское образование. Такой вывод сделали в Еврокомиссии и рекомендовали на грядущем саммите в конце июня одобрить ее заявку.

"Мы все знаем, что украинцы готовы умереть за европейскую перспективу. Мы хотим, чтобы они жили вместе с нами европейской мечтой", – заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Впрочем, планы могут так и остаться мечтой: десятилетиями ожидающая вступления Турция не даст соврать, тем более что Еврокомиссия выдвигает для Киева жесткие условия по борьбе с коррупцией, олигархами, соблюдению правовых принципов и так далее. Насколько все это выполнимо, сомневается испанская пресса и призывает не питать лишних иллюзий.

"Брюссель протягивает руку Украине, нарушая собственные правила, но подчеркивает, что вступление в "Клуб двадцати семи" потребует существенных жертв", – пишет El Mundo.

Украина для ЕС может стать бездонной бочкой, в которую нужно будет вливать бесконечные миллионы евро, поскольку сейчас она беднее самой бедной страны Евросоюза. Такая перспектива не нравится Португалии, Нидерланды тоже выступают против, а канцлер Австрии Карл Нехаммер деликатно указывает на Балканские страны, желающие вступить в ЕС. Там к этому готовы куда больше Украины.

Нехаммер объяснил, что его страна одобрит кандидатский статус для Украины только в том случае, если такое же решение будет принято в отношении Боснии и Герцеговины: "Мы должны быть уверены в том, что аналогичные меры применяются и по отношению к соискателям на вступление в ЕС в Западных Балканах".

Да и французский президент Эммануэль Макрон, который буквально накануне в Киеве посылал всему украинскому руководству четкий сигнал, сегодня уже пошел на попятную, подчеркнув, что ни о каком ускоренном вступлении речь не идет. Сам он не прочь поехать в Москву, если получит сигнал от российского лидера Владимира Путина.

"Украина, в принципе, не должна была стать кандидатом. Статус кандидата означает то, что мы запускаем процесс, который может длиться годы. Мы приняли такое решение, поскольку идет война и мы думаем, что данный шаг является правильным", – сказал Макрон.

Немецкие журналисты уверяют, что на самом деле трио европейских лидеров приехало в Киев за другим – чтобы тайно убедить президента Украины Владимира Зеленского начать переговоры с Россией. Возможно, эти слова Макрон нашептывал украинскому президенту после совместной пресс-конференции, шутят в соцсетях.

У британской прессы версия иная.

"Попытка Макрона затащить президента Украины в дружеские объятия ради пиара на совместной пресс-конференции по итогам турне не была тепло воспринята. Зеленский выглядел так, словно предпочел бы сражаться в окопах Северодонецка, когда льстивый французский лидер, безупречно одетый в свой фирменный темно-синий костюм, обнял Зеленского рукой в накрахмаленном рукаве", – пишет Daily Mail.

Французские газеты тоже не стали отставать от коллег и подытожили визит карикатурой.

Макрон перетягивает на свою сторону все мощности французских средств массовой информации: на телеканалах выходят его эксклюзивные интервью, а журналисты наперебой рассказывают о мельчайших деталях этой, на их взгляд, крайне рискованной поездки, где президент, в их видении, показал себя настоящим французским лидером. И все это происходит за три дня до решающего голосования на парламентских выборах, где Макрону очень нужно получить большинство.

И тут так не вовремя Франция перестает получать российский газ: не потому что сама отказалась – проблемы с оборудованием у "Газпрома" не позволяют качать в Европу прежние объемы. Нужную турбину Канада после ремонта не отдает из-за санкций.

"Санкции, которые мы ввели, являются широкомасштабными. И они наравне с нашей финансовой, гуманитарной и военной поддержкой (Украины – ред.) должны повлиять на Россию и заставить ее убрать свои войска", – заявил канцлер Германии Олаф Шольц.

Санкции снимать не будут, говорит Шольц, но тут же в агентстве Reuters всплывает информация, что Берлин уже ищет пути, как бы их обойти, чтобы вернуть турбину на место и получить российский газ в прежних объемах. Пока же приходится вскрывать заполненные примерно на половину европейские газохранилища, чтобы восполнить нехватку топлива на рынке. Цена уже улетела за 1500 евро за тысячу кубов. Высокая стоимость, по оценке экспертов, продержится весь следующий год, так что толку от санкций мало, пишет Die Welt. Добиться изоляции России тоже не удалось.

"Кто, собственно говоря, твердо встал на сторону европейцев и США? Кто поддержал санкции, которые для российской экономики пока что оказались намного слабее, чем ожидалось? Канада, Япония, Южная Корея, Новая Зеландия и Австралия. Вот и все", – отмечает немецкое издание.

Стратегия Запада оказалась ошибочной, но упрямая инерция, нежелание потерять лицо и пинки из Вашингтона не дают европейцам остановить поставки оружия. Хотя в той же Франции военные начинают роптать.

"На изготовление установки "Цезарь" уходит от 18 до 24 месяцев, а мы делаем только десять штук в год. Тем не менее, мы только что поставили на Украину 18 из них, то есть более чем полуторалетний запас", – пишет L`Express.

Европейские лидеры эти расчеты игнорируют, как и тот факт, что большинство поставленного быстро утилизирует российская армия. Они слушают украинцев, которые рассказывают им об июньских успехах на фронте по карте американского Института исследования войны от 20 марта. В эфире телеканалов крутят кадры из Донецка, обвиняя в обстрелах Россию, а следом включают просьбы Зеленского отправить очередной вагон вооружения.

"Гражданские объекты постоянно становятся целью атак российской армии. Это рынок в восточноукраинском городе Донецк. Или, скорее, то, что от него осталось. Украинские силы становятся все более уязвимыми перед массовыми атаками лучше вооруженной российской армии. Президент Украины в своем выступлении перед Американским еврейским комитетом обратился с настоятельным призывом о помощи", – говорят в немецких теленовостях.

Потом извиняются, что сорвали – единичный случай – слово "российская" из текста убирают, но какая армия совершила преступления, так и не говорят. Видимо, по их версии, регулярные обстрелы мирного населения в Донбассе случаются сами собой.