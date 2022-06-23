В ЕС – без очереди: почему Украине дадут статус кандидата в Евросоюз

В Германии советник канцлера Шольца заявил, что в Европе слишком много истерик по поводу Украины, и никто не думает, как выстраивать отношения с Россией. Призыв включить разум вызвал недовольство в Брюсселе. Там говорят, что Украину нужно поощрить хотя бы статусом кандидата в ЕС.

Украина должна воевать и воевать долго. Этого не скрывают в Евросоюзе. И, чтобы хоть как-то поощрить Киев, Брюссель готовится удовлетворить заявку страны на статус кандидата в Евросоюз. А заодно и Молдавии. Несмотря на протесты некоторых стран ЕС.

"Еврокомиссия решила дать возможность Украине получить статус кандидата в члены ЕС. Эта страна ясно продемонстрировала стремление и решимость соответствовать европейским ценностям и стандартам", – подчеркнула председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

При этом Грузию пока не берут. Тбилиси отказывается вводить санкции против России. Говорят – экономика их не выдержит. Кроме того, Грузия осудила своих же наемников, которые поехали воевать за Украину.

Вину за то, что Грузия буксует на пути в Европу, местная оппозиция перекладывает на действующую власть, собирая многотысячные митинги в центре грузинской столицы. Угрожают правительству акцией неповиновения.

При этом премьер Ираклий Гарибашвили указал: Тбилиси помешал глава фракции правящей партии Украины Давид Арахамия. Во время визита в США и Европу Арахамия потребовал, чтобы Грузию исключили из списка кандидатов. Кроме того, Гарибашвили рассказал, что представители грузинской оппозиции ездили в Брюссель и просили не предоставлять статус кандидата. Цель – добиться смены власти в стране. Также премьер подчеркнул, что Грузия заслуживает права стать полноправным участником ЕС куда больше Украины. Но теперь Киев сможет получить двойное финансирование от Брюсселя, забрав деньги, предназначенные Тбилиси. Впрочем, статус кандидата мало что значит.

"Речь не идет о вступлении в ЕС, речь идет только о получении статуса кандидата. И главное здесь, что к Грузии относятся в этом случае иначе, чем к Украине и Молдавии. Украине они планируют дать статус кандидата, а Грузии этот статус они давать не собираются. А в кандидатском статусе, как показывает опыт Турции, можно находиться десятилетиями", – комментирует ситуацию ведущий научный сотрудник Центра проблем Кавказа и региональной безопасности МГИМО Николай Силаев.

Турция получила статус кандидата 23 года назад и с тех пор не смогла продвинуться дальше.

"Складывается впечатление, что под влиянием нынешней политической ситуации Украину пропустят без очереди, но не в члены ЕС, а в кандидаты. А кандидатский стаж, понятно, не имеет срока действия", – подчеркивает постоянный представитель РФ при Европейском союзе Владимир Чижов.

Сейчас статус кандидата в члены ЕС имеют пять государств помимо Турции. Это Сербия, Албания, Черногория и Северная Македония. Когда они продвинутся дальше, никто сказать не может. В российском Министерстве иностранных дел указали: Брюссель в вопросах расширения Евросоюза на первое место ставит геополитические интересы.

"То, что мы сейчас видим вокруг приглашения в члены, ни с объективной экономической реальностью, ни с потенциалом не имеет ничего общего. Это связано с политической конъюнктурой. Нет критериев, которые члены Евросоюза могли бы предложить для объяснения свои собственных шагов. А критерии должны быть едины. Это все похоже на манипуляции", – говорит официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Никакой процедуры экстренного или ускоренного вступления в ЕС нет. Процесс долгий и муторный. А еще масса требований, при невыполнении которых могут лишить даже статуса кандидата. Так что это, скорее, пресловутая морковка перед носом желающих, чтобы они не смели останавливаться, указывают эксперты.

"Интересно то, что Евросоюзу не нужна была большая Украина. Потому что в Евросоюзе в случае принятия в его состав так называемых младогосударств, находящихся под контролем в данном случае США и Британии, превысило бы количество стран старой Европы, которые и строили ЕС. И в этом случае голосование шло бы уже не в интересах стран ЕС, а в интересах США", – объясняет руководитель экспертной группы Научного центра евразийской интеграции Олег Ногинский.

Власти Украины и Молдавии не скрывают: от Запада они хотят денег и как можно больше. А еще оружие. Президент Санду заявила о предоставлении со стороны Евросоюза военной помощи на 40 миллионов евро. И выразила надежду на получение бесплатного вооружения. Оппозиция указывает, что президент, а также многие члены правительства – граждане Румынии и они могут попытаться втянуть страну в военный конфликт.

"Я скажу за Молдову. Мы оккупированы. Мы превратились в колонию, к сожалению. По крайней мере, пока вся власть в стране оказалась в руках партии "Действия и солидарности", состоящей полностью из представителей западных фондов, из "соросят". Страна управляется извне. И говорить о том, что Украина, Грузия и Молдова стремятся в ЕС, ночей не спят – преувеличение", – заявил молдавский политик, политолог, директор Социал-демократического института Молдовы, депутат парламента Молдовы Богдан Цырдя.

Кишинев захлестнули протесты. Неконтролируемый рост цен, а также постоянное снижение уровня жизни и другие проблемы вывели на улицы 40 тысяч человек. Среди требований – навести порядок в стране. Но, в отличие от Грузии, Брюссель ситуация в Молдавии не смущает. Так или иначе, теперь рекомендации Еврокомиссии должны еще одобрить лидеры всех 27 стран на саммите Евросоюза. А единства нет. Так, Нидерланды и Дания открыто выступают против Украины. А французский госсекретарь по европейским делам Клеман Бон заявил, что не надо давать ложных надежд Киеву и Кишиневу. Процесс интеграции может продлиться и 20 лет. И даже в МИД Латвии сказали, что это не быстрый процесс, который завершится в лучшем случае не позже середины столетия.