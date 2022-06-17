Вуйнович: ВОЗ нужны российские эксперты, но их не назначают

Всемирной организации здравоохранения нужны квалифицированные российские эксперты, но их не назначают. Об этом заявила глава офиса ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович во время выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

"Нам нужно больше экспертов из РФ, их не назначают, там есть конкурсы и абсолютно на каждый конкурс я бы хотела видеть хотя бы три или четыре заявления от российских экспертов ", – цитирует Вуйнович РИА Новости.

Руководитель российского офиса ВОЗ выразила мнение, что организация должна искать новые пути сотрудничества.

Как сообщалось ранее, ВОЗ продолжает контактировать с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) по вопросу признания вакцины от коронавируса "Спутник V".