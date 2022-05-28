ВОЗ рекомендует странам проверить свои запасы

ВОЗ обратилась к странам мира с призывом провести глобальный аудит запасов вакцин от оспы на фоне распространения оспы обезьян.

Как пояснила директор департамента всемирной организации по обеспечению готовности к эпидемиям и пандемиям Сильви Бриан, в ВОЗ не знают точного количества доз вакцины, имеющихся в мире.

"Поэтому мы призываем страны обращаться к ВОЗ и сообщать нам, каковы их запасы, проверили ли они эффективность этих вакцин", – приводит ее слова американское издание Politico.

Вместе с тем Бриан отметила, что на данный момент необходимости в проведении массовой вакцинации от натуральной оспы из-за вспышки оспы обезьян в неэндемичных странах нет. ВОЗ также не считает нужным ограничивать поездки между странами из-за распространения инфекции.

Компания Moderna ранее заявила, что занимается проведением доклинических исследований возможных вакцин от оспы обезьян.

В свою очередь главный научный сотрудник Института молекулярной биологии РАН, член-корреспондент РАН Петр Чумаков заявил, что защитить от вируса оспы обезьян способна вакцина против натуральной оспы. В ряде стран до сих пор существуют запасы таких препаратов, отметил ученый в интервью RT.

Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России Игорь Кириллов заявил накануне о странном совпадении. По его словам, согласно докладу ВОЗ, западноафриканский штамм возбудителя оспы обезьян был занесен в Европу из Нигерии. А на территории этой страны действуют как минимум четыре биолаборатории, подконтрольные США.