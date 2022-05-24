ВОЗ: вакцина против обычной оспы защищает от обезьяньей

Вакцина от обычной оспы эффективна против обезьяньего штамма на 85%. Об этом говорят предыдущие исследования, заявила руководитель секретариата по борьбе с оспой ВОЗ Розамунд Льюис.

Она также напомнила, что в прошлом многих прививали от оспы, вероятно, поэтому сейчас не наблюдается резкого скачка заболеваемости.

Несмотря на то, что эта инфекция считается побежденной еще в 1980 году, запасы вакцины все равно есть. Кроме того, разработаны более мощные препараты, которые превосходят вакцины 50-летней давности, пишет агентство ТАСС.

По последним данным, в мире зафиксирован 131 случай заражения оспой обезьян и еще 106 заболевших – под вопросом. Инфекция обнаружена в 19 странах.

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