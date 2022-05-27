В Министерстве обороны прошел очередной брифинг, на котором начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов сообщил последние данные о биолабораториях, полученные военными специалистами. Особое внимание Кириллов уделил обезьяньей оспе.

По сведениям специалистов, вакцинация от натуральной оспы, которую многие страны перестали проводить в обязательном порядке, надежно защищает от обезьяньей оспы.

ВОЗ уже объявила о созыве экстренного заседания по вопросы вспышки этой инфекции в мае 2022 года.

К настоящему времени, отмечает Кириллов, известно, что 98% всех заразившихся новой инфекцией – мужчины старше 20 лет, нетрадиционной сексуальной ориентации. При этом американские специалисты уже заявляли, что основная причина заболевания – передача вируса половым путем.

Как докладывала ВОЗ, занос западноафриканского штамма возбудителя оспы обезьян произошел из Нигерии. Кириллов указывает, что на территории этой страны США тоже разместили свою биологическую инфраструктуру, как минимум, четыре подконтрольных Вашингтону биолаборатории.

"В этой связи следует напомнить о странном совпадении, которое нуждается в дополнительной проверке специалистами. Так, по данным европейских и американских СМИ в материалах Мюнхенской конференции по безопасности 2021 года, то есть на фоне пандемии COVID-19, отрабатывался сценарий противодействия вспышке, вызванной новым штаммом вируса оспы обезьян", – заявил генерал-лейтенант Кириллов.

Российская сторона призывает ВОЗ провести расследование деятельности американских биолабораторий в Нигерии и огласить его результаты. На фоне многочисленных случаев нарушения США требований биобезопасности и фактов небрежного хранения патогенных биоматериалов, эта мера просто необходима.